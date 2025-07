Es gibt sie noch: Unternehmen, die sagen, dass es bei ihnen gut läuft. So gut, dass sie sich sogar um den Südthüringer Mittelstandspreis MuT bewerben, den die Südthüringer Wirtschaftskammern und die Zeitung auch in diesem Jahr wieder vergeben. Kritische Stimmen könnten nun sagen, dass so eine Auszeichnung angesichts der vielen schlechten Nachrichten, die wir angesichts von Krieg und Zerstörung aus so vielen Ecker der Welt derzeit lesen, nicht in die Zeit passt. Doch er passt perfekt in die Zeit. Gerade in Zeiten, in denen es in der Wirtschaft nicht so gut läuft. Weil Deutschland seinen Kurs und seinen Platz in einer sich rasant verändernden Welt sucht. Weil ganze Industrien vor der größten Transformation ihrer Geschichte stehen. Gerade in solchen Zeiten, in denen die schlechten Nachrichten tagtäglich überwiegen, sind gute Nachrichten umso wertvoller. Denn wirtschaftlicher Erfolg ist zu einem guten Teil immer auch Psychologie. Ist die Stimmung schlecht, dann wollen die Menschen auch kein Geld ausgeben und so sackt die Wirtschaft insgesamt immer tiefer in die Krise. Doch unsere zehn Finalisten und viele andere Unternehmen Südthüringen machen täglich Mut. Weil sie sich mit ihren Ideen am Markt behaupten und daran glauben, dass auch wieder bessere Zeiten kommen. Seite 3