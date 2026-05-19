Die Thüringer Wirtschaft steht vor riesigen Herausforderungen, doch es gibt auch Zeichen der Hoffnung. Das sind die zentralen Erkenntnisse des aktuell Mittelstandsberichts, den das Ifo-Institut Dresden und das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung Karlsruhe im Auftrag des Wirtschaftsministerium erstellt haben. Dazu müsse es zum Beispiel gelingen, die Innovationskraft Thüringens auszuspielen, so die Autoren der Studie.