Die Thüringer Wirtschaft steht vor riesigen Herausforderungen, doch es gibt auch Zeichen der Hoffnung. Das sind die zentralen Erkenntnisse des aktuell Mittelstandsberichts, den das Ifo-Institut Dresden und das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung Karlsruhe im Auftrag des Wirtschaftsministerium erstellt haben. Dazu müsse es zum Beispiel gelingen, die Innovationskraft Thüringens auszuspielen, so die Autoren der Studie.
Mittelstandsbericht Forscher loben Thüringens Innovationskraft
Jolf Schneider 19.05.2026 - 15:50 Uhr