Mittelstandsauszeichnung: Der MuT-Preis geht in die Verlängerung

Der Bewerbungsprozess für den MuT-Preis befindet sich nach Angaben der beiden Wirtschaftskammern auf der Zielgeraden. Doch noch bleibe genügend Zeit, um den Fragebogen für die begehrte Auszeichnung in Südthüringens Wirtschaft auszufüllen. „MuT“ steht für „Mittelstand und Thüringen“ sowie unternehmerischen Mut. Gesucht werden Unternehmen, die durch Erfolg, Weitsicht, Verantwortung und Nachhaltigkeit den Unterschied machen. In die Bewertung fließen neben Kriterien zum wirtschaftlichen Erfolg auch weitere Faktoren ein, darunter neue Wege in der Fachkräftesicherung und -gewinnung sowie in der Ausbildung, außerdem das Engagement im Bereich Innovation oder für besondere Projekte in der Region.