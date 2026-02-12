Das Mittelstand-Digital Zentrum Ilmenau lud zur zweiten Station der Reihe „Entdeckertour hinter die Kulissen nachhaltiger Unternehmen“ in die ABS electronic Meiningen GmbH ein. Insgesamt nahmen zwölf Personen vor Ort teil, zusätzlich verfolgten zehn Interessierte die Vorträge online. Nach einer kurzen Einführung und einem Überblick zur Veranstaltungsreihe durch Wolfram Kattanek vom Mittelstand-Digital Zentrum berichtete ABS-Geschäftsführer Fabian Oertel über verschiedene Maßnahmen seines Unternehmens zur Steigerung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit seiner Geschäftsprozesse.