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  6. Feuerwehrfest mit Umzug

Mittelsdorf Feuerwehrfest mit Umzug

Egal, ob noch zehn Jahre zum „ganz runden“ Jubiläum fehlen – im Rhöndorf Mittelsdorf werden 140 Jahre Feuerwehr ordentlich gefeiert. Das ganze kommende Wochenende.

Mittelsdorf: Feuerwehrfest mit Umzug
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Feuerwehrarbeit hat in Mittelsdorf eine lange Tradition. Dazu gehört auch, dass langjährig Aktive, wie hier 2025 Lothar Möller, geehrt werden. Foto: privat

Die Freiwillige Feuerwehr Mittelsdorf feiert ihr 140-jähriges Bestehen – und das wird gebührend gefeiert. Gleich ein ganzes Festwochenende haben sich die Mittelsdorfer vorgenommen.

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Bei ihnen hat die Feuerwehr seit 1886 Tradition: Sie sorgt dafür, im Notfall den Einwohnern schnell zu helfen und ist zudem ein Garant für Kameradschaft und den Zusammenhalt im Dorf. Das hat sie in den letzten Jahrzehnten bei Einsätzen wie auch bei Festen eindrucksvoll bewiesen. Generationen von selbstlos handelnden Dorfbewohnern taten es ebenso, weiß man vor Ort.

Zwiebelkuchenparty

Einwohner, Gäste und befreundete Wehren sind nun zum Festwochenende vom 5. bis 7. Juni nach Mittelsdorf eingeladen, im historischen Ambiente zwischen Kirche und Fliegerschule „Am Plan“ miteinander zu feiern. Hier steht auch ein Festzelt.

Gefeiert wird in Mittelsdorf gern, hier beim Sommerfest der Feuerwehr 2024 . Foto: Archiv/privat

Die Gastgeber fahren auf, was zu einem Fest gehört: Musik, gemütliches Beisammensein und regionale Spezialitäten. Zu Beginn am Freitag, 5. Juni, wird ab 19 Uhr das Festwochenende „angetrunken“.

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Das Highlight ist dann frische Pizza aus dem Backhaus in der Fliegerschule. Auch am Samstag, 6. Juni, wird ab 15 Uhr wieder eine Spezialität daraus angeboten: Es gibt Zwiebelkuchen. Später um 19 Uhr steigt eine „Zwiebelkuchen-Party“ im Festzelt. DJ Schnepfe sorgt dabei für Stimmung.

Festumzug Sonntag an 14.30 Uhr

Höhepunkt des Jubiläumswochenendes aber ist der Festumzug am Sonntag, 7. Juni, ab 14.30 Uhr. Wo postiert man sich, um am besten zu sehen? Start ist im Alten Baumschulenweg, dann geht es einmal ums Dorf und zurück bis zum „Plan“.

Fröhliche Zwiebelkuchenbäcker – auch die Jüngsten lernten es bereits in Mittelsdorf am Backhaus. Foto: Archiv

Es besteht im Übrigen ab 14 Uhr am Sonntag ein absolutes Halteverbot in Alter Baumschulenweg, Altenbergstraße, Am Mühlgraben und Hinter dem Dorfe. „Am Plan“ gilt selbstverständlich an allen Tagen Parkverbot.

Nach dem Umzug soll keiner nach Hause gehen: Es gibt Blasmusik von „den Rosatalern“ sowie ein gemütliches Beisammensein mit Essen und Trinken, zu dem die Gastgeber alle aus nah und fern herzlich einladen.