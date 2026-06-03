Mittelsdorf: Feuerwehrfest mit Umzug

Bei ihnen hat die Feuerwehr seit 1886 Tradition: Sie sorgt dafür, im Notfall den Einwohnern schnell zu helfen und ist zudem ein Garant für Kameradschaft und den Zusammenhalt im Dorf. Das hat sie in den letzten Jahrzehnten bei Einsätzen wie auch bei Festen eindrucksvoll bewiesen. Generationen von selbstlos handelnden Dorfbewohnern taten es ebenso, weiß man vor Ort.