Meister Adebar bekommt eine Wohnung. Bezahlen muss er nichts, nur endlich einziehen. „Am liebsten sitzt der Storch ja auf dem Dach unseres Kindergartens“, erzählte Leiterin Mandy Liebing. Dort habe sie ihn ebenso wie die Kinder und ihre Kollegen schon oft beobachtet. Oft genug habe sie ihn fotografiert. Auch dieses Jahr schon. Und im Außenbereich des Kindergartens gibt es noch dazu einen großen Mast, auf dessen oberen Ende der geeignete Platz für ein Nest wäre.