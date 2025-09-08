Die 18-Jährige befuhr am Samstagabend die Hauptstraße in Mittelschmalkalden. Sie wollte einen Radlader überholen, übersah dabei aber ein entgegenkommendes Auto.
Mittelschmalkalden Motorradfahrerin schwer verletzt
Redaktion 08.09.2025 - 17:22 Uhr
Bei einem Unfall am Samstagabend im Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat sich eine 18-jährige Motorradfahrerin schwere Verletzungen zugezogen.
Die 18-Jährige befuhr am Samstagabend die Hauptstraße in Mittelschmalkalden. Sie wollte einen Radlader überholen, übersah dabei aber ein entgegenkommendes Auto.
„Die Fahrzeuge prallten zusammen, die Motorradfahrerin stürzte und verletzte sich schwer“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Das Auto und auch das Motorrad mussten abgeschleppt werden.