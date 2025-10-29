Das Wetter war schon mal besser. Vor zwei Jahren beispielsweise wurde die Mittelschmalkalder Kirmes kurzärmelig angetanzt. Heuer verdeckten dicke Jacken die Kirmesschürzen. Der ein oder andere aus der Kirmesgesellschaft trug die bunte Schürze über dem Anorak. Irgendwie war man ganz froh, dass das Kirmesbaumsetzen dank eines Krans ruckzuck erfolgte. Der Erste Platzmeister Alexander Danz stieg – ausgerüstet mit Schrauben und Akku-Schrauber – die Leiter hinauf. Das Schild bekam er hoch gereicht. Im Handumdrehen war es am Kirmesbaum angebracht. „3-6-9 Kirmes“ war darauf zu lesen. Ganz klar, dass jetzt erst einmal gebrüllt werden musste. Die Band „Ab und zu“ spielte einen Tusch, die Schützen böllerten kräftig und endlich durfte getanzt werden. So was macht warm.