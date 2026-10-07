Mittelschmalkalden: Erinnerungen ausgetauscht

Noch gut erinnern sie sich an die Jubiläen. Das 20-Jährige wurde im Saal der Gaststätte begangen. 2020 sollte der 30. Geburtstag gefeiert werden. Die Pandemie machte die Pläne zunichte. Erst im August 2021 erfolgte ein Wiedersehen. „Wir haben schon sehr viel mit einander erlebt“, sagte Silvio Heymel und nannte unter anderem die Ausflüge. Man besichtigte beispielsweise gemeinsam eine Brauerei, schaute sich im Grenzmuseum um, bestieg den „Monte Kali“, besuchte Rotenburg an der Fulda und den Wasserturm in Bebra.