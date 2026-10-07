Mittelschmalkalden: Erinnerungen ausgetauscht

Die Feuerwehrvereine aus Bebra-Weiterode und Mittelschmalkalden sind seit 36 Jahren befreundet. Das jüngste Partnerschaftstreffen fand jetzt in Thüringen statt.
Es war wie immer ein großes Tamtam. Selbst, wenn man sich einmal im Jahr sieht, braucht die Begrüßung ihre Zeit. 22 Damen und Herren vom Feuerwehrverein aus Bebra-Weiterode hatten sich am Einheitstag in den Bus gesetzt und waren nach Mittelschmalkalden gefahren.
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Dort war alles vorbereitet. Begrüßt wurden sie von mehr als 30 Mittelschmalkaldern. Feuerwehrfrau Heike Leddin hatte ein Besuchsprogramm aufgestellt, das die Gruppe zunächst ins Hochofen- und Werkzeugmuseum Neue Hütte nach Schmalkalden führen sollte. Danach ging es zurück nach Mittelschmalkalden, wo man im Festzelt einige gemütliche Stunden miteinander verbrachte.
Auch die Partnerschaftsurkunde fehlte nicht. Unterzeichnet worden war sie am 10. Juni 1990 zum Stadtfeuerwehrtag in Bebra-Weiterode. Auf Hessens Seite setzte Jürgen Schulz seine Unterschrift darunter, für die Mittelschmalkalder unterzeichnete Andreas Bauroth. Beide Männer sind längst Freunde und ließen sich das Treffen nicht entgehen. „Der Tag der deutschen Einheit passt perfekt“, sagte Silvio Heymel als Vorsitzender des Feuerwehrvereins Mittelschmalkalden.
In der Anfangszeit fuhr man gleich mehrmals im Jahr zu den Freunden nach Hessen. Die Besuche zu den Jahreshauptversammlungen der freiwilligen Feuerwehren waren und sind nach wie vor Usus. Im Herbst geht es für die Mittelschmalkalder nach Bebra-Weiterode, der Gegenbesuch erfolgt im Januar. „Unser Miteinander lebt durch gegenseitige Besuche“, sagte Silvio Heymel. Im Sommer steht das Partnerschaftstreffen im Kalender. Entweder in Bebra-Weiterode oder in Mittelschmalkalden.
Noch gut erinnern sie sich an die Jubiläen. Das 20-Jährige wurde im Saal der Gaststätte begangen. 2020 sollte der 30. Geburtstag gefeiert werden. Die Pandemie machte die Pläne zunichte. Erst im August 2021 erfolgte ein Wiedersehen. „Wir haben schon sehr viel mit einander erlebt“, sagte Silvio Heymel und nannte unter anderem die Ausflüge. Man besichtigte beispielsweise gemeinsam eine Brauerei, schaute sich im Grenzmuseum um, bestieg den „Monte Kali“, besuchte Rotenburg an der Fulda und den Wasserturm in Bebra.
Ebenso wurde zusammen gewandert. Zum Beispiel zum Hachelstein oder zur Milseburghütte in der Rhön. Auch eine Stadtführung in Schmalkalden erlebten die Gäste aus Bebra-Weiterode schon mit. Zudem war man unter Tag im Schaubergwerk in Asbach. „Wir haben uns immer etwas einfallen lassen“, meinte Silvio Heymel.