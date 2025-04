Mit ihrem Bahnbetriebswerk ziehen die Bad Salzunger zu Modellbahnausstellungen regelmäßig die Blicke der Gäste an. In Mittelschmalkalden waren sie wieder dabei und hatten ihre Anlage sogar um zweieinhalb Meter erweitert. „Udo hat gemeint, wir brauchen ein bisschen mehr zum Sehen“, erzählte Bobby Boxberger, zweiter Vorsitzender im Bad Salzunger Modellbahnverein. Und weil man Udo Filter, Chef des Modelleisenbahnclubs Mittelschmalkaldern, keine Bitte abschlagen kann, bauten fünf Leute in den letzten acht Wochen eben an.