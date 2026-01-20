Das Bürgerhaus ist der Dreh- und Angelpunkt in Mittelschmalkalden. Und das wissen die Einwohner zu schätzen. „Wir haben so einen schönen Saal“, freut sich Ortsteilbürgermeisterin Christine Krech. Und der wird gehegt, gepflegt und rege genutzt. Los geht es zum jährlichen Frühjahrsputz. Dann werden dort die Besen geschwungen. Übers Jahr wird der Saal tüchtig gebraucht. Die Modelleisenbahner laden dorthin zu Ausstellungen ein und lassen ihre Züge fahren, im Mai wird im Saal getanzt. Die Frauensportgruppe trifft sich dort regelmäßig zur Gymnastik.