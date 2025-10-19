Mittelmeerinsel Drohnensichtung legt Mallorcas Flughafen zeitweise lahm
dpa 19.10.2025 - 20:32 Uhr
Immer wieder sorgen Drohnen für Chaos an Europas Flughäfen. Nun traf es auch eine beliebte Urlaubsinsel.
Wegen des Zwischenfalls wurden den amtlichen Angaben zufolge ein knappes Dutzend Flüge umgeleitet. Nach knapp einer Stunde wurde kurz vor 20.00 Uhr die Wiederaufnahme des Flugbetriebs bekanntgegeben.
In den vergangenen Wochen hatten Drohnensichtungen an mehreren großen europäischen Flughäfen zu erheblichen Störungen im Flugverkehr geführt. Immer wieder kam es zu Flugausfällen und großflächigen Sperrungen des Luftraums – betroffen waren unter anderem auch München und Frankfurt.