Fürth (dpa/lby) - Bei einem Betriebsunfall in Fürth sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Arbeiter im Alter von 38 und 57 Jahren wurden am Donnerstagnachmittag bei Arbeiten an einem schweren Stahlträger zwischen diesem und einer an der Hallenkrananlage befestigten Magnettraverse eingeklemmt, wie die Polizei berichtete.