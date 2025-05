Hersbruck (dpa/lby) - Die Feuerwehr hat in Mittelfranken einen Sicherheitsmitarbeiter aus dem Tresorraum einer Bankfiliale befreit. Der Mann wollte die Selbstbedingungsfiliale Polizeiangaben zufolge in Hersbruck (Landkreis Nürnberger Land) am Sonntagabend überprüfen. Zunächst hatten die "Nürnberger Nachrichten" berichtet.