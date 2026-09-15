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Tödlicher Unfall Im Auto verbrannt - Mann stirbt auf B2 in Mittelfranken

Nach einem schweren Unfall bei Weißenburg brennt ein Auto aus. Der Fahrer stirbt, der Lastwagenfahrer steht laut Polizei massiv unter Schock.

Tödlicher Unfall: Im Auto verbrannt - Mann stirbt auf B2 in Mittelfranken
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Die B2 war nach dem Unfall gesperrt (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Weißenburg (dpa/lby) - Ein Mann ist nach einem Unfall auf der Bundesstraße 2 in Mittelfranken in seinem Auto verbrannt und gestorben. Der 23-Jährige stieß mit seinem Wagen frontal mit einem Sattelzug zusammen, wie die Polizei mitteilte. Er war zuvor in den Gegenverkehr geraten. Der Grund dafür ist noch unklar. Durch den Unfall bei Weißenburg wurde er in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Das Hybrid-Auto begann nach dem Zusammenstoß zu brennen.

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Der Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt und stand laut Polizei massiv unter Schock. Die B2 wurde für mehrere Stunden gesperrt.