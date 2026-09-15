Tödlicher Unfall: Im Auto verbrannt - Mann stirbt auf B2 in Mittelfranken

Weißenburg (dpa/lby) - Ein Mann ist nach einem Unfall auf der Bundesstraße 2 in Mittelfranken in seinem Auto verbrannt und gestorben. Der 23-Jährige stieß mit seinem Wagen frontal mit einem Sattelzug zusammen, wie die Polizei mitteilte. Er war zuvor in den Gegenverkehr geraten. Der Grund dafür ist noch unklar. Durch den Unfall bei Weißenburg wurde er in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Das Hybrid-Auto begann nach dem Zusammenstoß zu brennen.