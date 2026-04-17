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  4. Tochter soll Mutter lebensgefährlich verletzt haben

Mittelfranken Tochter soll Mutter lebensgefährlich verletzt haben

Zeugen rufen die Polizei, weil sie eine Frau mit schweren Verletzungen treffen. Warum die 31 Jahre alte Tochter in dem Fall jetzt unter Verdacht steht.

Mittelfranken: Tochter soll Mutter lebensgefährlich verletzt haben
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Die 70 Jahre alte Mutter der Tatverdächtigen kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Sachsen bei Ansbach (dpa/lby) - Eine 31-Jährige soll ihre Mutter im Landkreis Ansbach mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Der Zustand der 70-Jährigen sei mittlerweile stabil, teilte die Polizei mit. Zeugen riefen am Donnerstag in Sachsen bei Ansbach die Polizei, weil sie eine schwer verletzte Frau getroffen hatten. Als die Beamten eintrafen, ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass die 70-Jährige von ihrer Tochter angegriffen worden sein könnte. 

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31-Jährige in psychischem Ausnahmezustand

Die tatverdächtige Tochter wurde den Angaben zufolge bei einer Fahndung in unmittelbarer Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen. Sie befand sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Der Verdacht, dass sie ihre Mutter angegriffen und verletzt hatte, erhärtete sich demnach weiter. Die Staatsanwaltschaft stellte den Antrag, die Tatverdächtige vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen.