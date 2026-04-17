Mittelfranken: Tochter soll Mutter lebensgefährlich verletzt haben

Sachsen bei Ansbach (dpa/lby) - Eine 31-Jährige soll ihre Mutter im Landkreis Ansbach mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Der Zustand der 70-Jährigen sei mittlerweile stabil, teilte die Polizei mit. Zeugen riefen am Donnerstag in Sachsen bei Ansbach die Polizei, weil sie eine schwer verletzte Frau getroffen hatten. Als die Beamten eintrafen, ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass die 70-Jährige von ihrer Tochter angegriffen worden sein könnte.