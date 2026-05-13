Mittelfranken: Sperrung auf A3 nach Unfall mit mehreren Lastwagen

Schlüsselfeld (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall mit mehreren Lastwagen auf der Autobahn 3 sind nach ersten Polizeiangaben mindestens drei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren mindestens fünf Lastwagen an dem Unfall in der Nähe von Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) beteiligt, auch ein Pferdetransporter sei unter den Unfallfahrzeugen. Schwere Verletzungen wurden demnach zunächst nicht gemeldet.