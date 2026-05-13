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Mittelfranken Sperrung auf A3 nach Unfall mit mehreren Lastwagen

Gleich mehrere Lastwagen fahren auf der Autobahn 3 in Mittelfranken ineinander. Die Polizei geht von mindestens drei Verletzten aus - und Autofahrer müssen mit Problemen rechnen.

Mittelfranken: Sperrung auf A3 nach Unfall mit mehreren Lastwagen
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Die A3 wurde in Richtung Regensburg nach dem Unfall gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Schlüsselfeld (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall mit mehreren Lastwagen auf der Autobahn 3 sind nach ersten Polizeiangaben mindestens drei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren mindestens fünf Lastwagen an dem Unfall in der Nähe von Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) beteiligt, auch ein Pferdetransporter sei unter den Unfallfahrzeugen. Schwere Verletzungen wurden demnach zunächst nicht gemeldet.

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Die Bergung der teils stark beschädigten Lastwagen dürfte aber länger dauern. Laut Polizeisprecher wird die Autobahn 3 in Richtung Regensburg dafür gesperrt, Autofahrer sollten an der Ausfahrt Schlüsselfeld von der A3 geleitet werden.