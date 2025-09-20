Mittelfranken: Softair-Gewehr löst großen Polizeieinsatz aus

Schwabach (dpa/lby) - Der Hinweis auf eine bewaffnete Person hat im mittelfränkischen Schwabach einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Kurz nach zehn Uhr war dem Polizeinotruf gemeldet worden, dass eine Person mit einem Gewehr samt Zielfernrohr im Stadtteil Eichwasen hantiere, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtete. Mehrere Streifen rückten an, zudem kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Gebiet.