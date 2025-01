Uttenreuth (dpa/lby) - Bei einem nächtlichen Brand in einem Einfamilienhaus im mittelfränkischen Uttenreuth (Landkreis Erlangen-Höchstadt) ist eine 79-jährige Frau ums Leben gekommen. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte in der Nacht zu Sonntag. Polizei und Feuerwehr fanden das Gebäude bereits in Flammen und stark verraucht vor.