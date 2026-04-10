Mittelfranken: Sechs Verletzte bei Unfall mit Militärfahrzeug auf A6

Ansbach - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 bei Aurach im Landkreis Ansbach sind am Freitagnachmittag sechs Menschen verletzt worden. Vier Fahrzeuge waren beteiligt, wie die Polizei mitteilte.
Ein verlorener Unterlegkeil löst auf der Autobahn 6 bei Ansbach eine Unfallkette aus. Rettungshubschrauber, Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz – was genau passierte und wie es den Verletzten geht.
Ansbach - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 bei Aurach im Landkreis Ansbach sind am Freitagnachmittag sechs Menschen verletzt worden. Vier Fahrzeuge waren beteiligt, wie die Polizei mitteilte.
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Nach ersten Erkenntnissen verlor ein 23-jähriger Fahrer eines Militärfahrzeugs gegen 14.30 Uhr in Fahrtrichtung Heilbronn einen Unterlegkeil, der auf die Fahrbahn fiel. Daraufhin bremsten zwei Autofahrer stark ab. Die Fahrerin des Wagens dahinter fuhr auf einen der beiden Pkw auf - und schob ihn auf das Auto davor.
Fünf Menschen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Eine weitere Person erlitt starke Prellungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
Die Verkehrspolizei Ansbach nahm den Unfall auf. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die A6 blieb in Fahrtrichtung Heilbronn bis etwa 16.30 Uhr gesperrt.