Mittelfranken: Sechs Verletzte bei Unfall mit Militärfahrzeug auf A6

Nach ersten Erkenntnissen verlor ein 23-jähriger Fahrer eines Militärfahrzeugs gegen 14.30 Uhr in Fahrtrichtung Heilbronn einen Unterlegkeil, der auf die Fahrbahn fiel. Daraufhin bremsten zwei Autofahrer stark ab. Die Fahrerin des Wagens dahinter fuhr auf einen der beiden Pkw auf - und schob ihn auf das Auto davor.