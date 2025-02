Hilpoltstein (dpa/lby) - Ein 30-Jähriger soll in Mittelfranken mit einer Schreckschusswaffe auf der Straße geschossen haben. Wie die Polizei mitteilte, randalierte der Mann in den Morgenstunden in einem Einfamilienhaus in Hilpoltstein (Landkreis Roth), rannte auf die Straße, schoss mehrmals und lief wieder ins Haus zurück.