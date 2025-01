Demnach wartete ein 14-Jähriger am Morgen zusammen mit anderen Jugendlichen und Kindern an der Haltestelle in Schnelldorf auf den Bus. Dabei habe er plötzlich vermeintliche Schläge gespürt, mit Schmerzen am Kopf die Haltestelle verlassen und seinen Eltern Bescheid gegeben. Im Krankenhaus stellten die Ärzte laut Polizei fest, dass der Jugendliche mehrere Stichwunden am Hinterkopf hatte. Er habe das Krankenhaus nach einigen Stunden wieder verlassen, Lebensgefahr habe nicht bestanden, sagte eine Polizeisprecherin.