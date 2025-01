Ansbach (dpa/lby) - Eine Frau ist in Ansbach mit einem Pedelec gegen ein Verkehrsschild gefahren, gestürzt und hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die 55-Jährige trug bei dem Unfall am Dienstagmorgen keinen Helm, teilte die Polizei mit. Sie sei nach der Kollision auf dem Radweg gestürzt und mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Klinikum gebracht worden. Die Frau wurde notoperiert. Sie befindet sich demnach weiterhin in Lebensgefahr. Die Unfallursache war zunächst unklar.