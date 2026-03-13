 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Militär-Lastwagen fährt in Schutzplanke - Sperrung auf A3

Mittelfranken Militär-Lastwagen fährt in Schutzplanke - Sperrung auf A3

Ein belgischer Militär-Lkw prallt auf der A3 bei Erlangen gegen die Schutzplanke. Die Folge: Sperrungen und Staus in beide Richtungen.

Mittelfranken: Militär-Lastwagen fährt in Schutzplanke - Sperrung auf A3
1
Nach dem Unfall auf der A3 bei Erlangen staute sich der Verkehr zeitweise auf rund 10 Kilometer. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Erlangen (dpa/lby) - Nach einem Unfall mit einem Lastwagen des belgischen Militärs ist die Autobahn 3 bei Erlangen gesperrt. Der 56-jährige Fahrer war Polizeiangaben zufolge aus Unachtsamkeit am frühen Morgen mit seinem Laster in die provisorische Mittelschutzplanke gefahren und habe sie auf die Gegenfahrbahn geschoben. Die Schutzplanke im Baustellenbereich sei zudem auf einer Länge von rund einem Kilometer umgekippt.

Nach der Werbung weiterlesen

Für die Reparatur musste die A3 in Richtung Würzburg ab dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen voll gesperrt werden, der Verkehr wurde über die A73 umgeleitet. In der Gegenrichtung war die Autobahn zunächst nur einspurig befahrbar, dort staute sich der Verkehr zeitweise auf rund 10 Kilometer. Laut einem Polizeisprecher soll die Sperrung noch bis zum Mittag andauern.