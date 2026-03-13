Mittelfranken: Militär-Lastwagen fährt in Schutzplanke - Sperrung auf A3

Erlangen (dpa/lby) - Nach einem Unfall mit einem Lastwagen des belgischen Militärs ist die Autobahn 3 bei Erlangen gesperrt. Der 56-jährige Fahrer war Polizeiangaben zufolge aus Unachtsamkeit am frühen Morgen mit seinem Laster in die provisorische Mittelschutzplanke gefahren und habe sie auf die Gegenfahrbahn geschoben. Die Schutzplanke im Baustellenbereich sei zudem auf einer Länge von rund einem Kilometer umgekippt.