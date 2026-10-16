Mittelfranken: Mann stirbt nach Auffahrunfall auf A9 - drei Verletzte

Hilpoltstein (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 in Mittelfranken ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Ersthelfer hatten noch versucht, den eingeklemmten 40-Jährigen in seinem Auto zu reanimieren - jedoch ohne Erfolg, wie die Polizei mitteilte. Auch drei weitere Menschen wurden bei dem Unfall nahe Hilpoltstein (Landkreis Roth) verletzt, einer davon schwer. Die A9 blieb in Fahrtrichtung München mehrere Stunden lang gesperrt, ist laut Polizei inzwischen aber wieder frei.