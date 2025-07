Dinkelsbühl (dpa/lby) - Ein stark alkoholisierter Mann hat in einem Hotel in Mittelfranken zwei Rettungssanitäter und einen Mitarbeiter angegriffen. Außerdem zerschlug der 41-Jährige am Freitag die Glasscheibe der Eingangstür des Hotels in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach), wie die Polizei mitteilte. Von umherfliegenden Splittern wurde eine Mitarbeiterin des Hotels verletzt. Sie klagte über Schmerzen im Auge und musste ins Krankenhaus gebracht werden.