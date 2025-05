Leinburg (dpa/lby) - Mehrere hunderttausend Euro Schaden sind beim Brand eines Mehrfamilienhauses im mittelfränkischen Landkreis Nürnberger Land entstanden. Der 78-jährige Eigentümer zündete Polizeiangaben zufolge am Freitagabend ein Lagerfeuer vor dem unbewohnten Haus in Leinburg. Dabei sei das Feuer außer Kontrolle geraten und habe auf das Gebäude übergegriffen. Das Haus stand demnach schließlich in Brand. Der 78-Jährige wurde bei dem Brand leicht verletzt.