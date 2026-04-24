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  4. Kind will Straße überqueren - und wird von Auto erfasst

Mittelfranken Kind will Straße überqueren - und wird von Auto erfasst

Ein Kind läuft über die Straße, doch ein Auto erfasst es. Der achtjährige Bub wird schwer verletzt. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Mittelfranken: Kind will Straße überqueren - und wird von Auto erfasst
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Die Polizei will klären, warum ein Autofahrer in Mittelfranken einen Achtjährigen erfasst hat. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Langenzenn (dpa/lby) - Ein acht Jahre alter Bub ist in Mittelfranken von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr am Donnerstagabend ein 43 Jahre alter Mann mit seinem Auto in Richtung Langenzenn im Landkreis Fürth. Kurz nach dem Ortseingang von Burggrafenhof überquerte der Achtjährige die Straße - und wurde dabei vom Auto erfasst. Das Kind stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Es kam in ein Krankenhaus.

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Die Polizei ermittelt nun, warum es zu diesem Unfall kam - unter anderem sollen Zeugen befragt werden, wie ein Sprecher sagte.