Nürnberg (dpa/lby) - Eine Kehrmaschine ist in Nürnberg in eine Straßenbahnhaltestelle gefahren und umgekippt. Der Fahrer sei bei dem Unfall verletzt worden, teilte die Polizei mit - sonst aber niemand. Die Ursache blieb zunächst unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers verlor der verletzte Fahrer das Bewusstsein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.