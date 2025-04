Wendelstein (dpa/lby) - Nach dem Raub an einem 24-Jährigen im mittelfränkischen Wendelstein (Landkreis Roth) sitzen fünf Verdächtige in Untersuchungshaft. Einer von ihnen soll den Mann am vergangenen Donnerstag mit einer vermeintlich echten Schusswaffe bedroht und Wertgegenstände von ihm verlangt haben, wie die Polizei mitteilte.