Weißenburg (dpa/lby) - Eine Maschinenhalle in Mittelfranken steht am Morgen komplett in Brand und eine große Rauchsäule steigt auf. Die Feuerwehr sei dabei, das Feuer in Weißenburg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) zu löschen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Bevölkerung werde über Handymitteilungen gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten.