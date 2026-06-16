Um sich dem Zugriff zu entziehen, sei der Gesuchte aus einem Fenster im ersten Stockwerk gesprungen. Eine weitere Streife wartete jedoch bereits vor dem Haus und fing den 22-Jährigen ab. Bei seiner anschließenden Festnahme habe er sich massiv gewehrt. Letztlich konnte er an Händen und Füßen gefesselt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Ein 26- und ein 35-jähriger Beamter erlitten bei der Rangelei leichte Verletzungen, blieben aber weiterhin dienstfähig.