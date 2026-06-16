Ansbach (dpa/lby) - Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls im mittelfränkischen Ansbach sind zwei Polizisten leicht verletzt worden. Die Beamten wollten in der Innenstadt einen 22-Jährigen festnehmen, wie die Polizei mitteilte.
Ein routinemäßiger Einsatz in der Ansbacher Innenstadt eskaliert, als ein junger Mann auf der Flucht vor der Polizei aus dem ersten Stock springt. Seine Mutter greift unterdessen die Beamten an.
Ansbach (dpa/lby) - Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls im mittelfränkischen Ansbach sind zwei Polizisten leicht verletzt worden. Die Beamten wollten in der Innenstadt einen 22-Jährigen festnehmen, wie die Polizei mitteilte.
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Um sich dem Zugriff zu entziehen, sei der Gesuchte aus einem Fenster im ersten Stockwerk gesprungen. Eine weitere Streife wartete jedoch bereits vor dem Haus und fing den 22-Jährigen ab. Bei seiner anschließenden Festnahme habe er sich massiv gewehrt. Letztlich konnte er an Händen und Füßen gefesselt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Ein 26- und ein 35-jähriger Beamter erlitten bei der Rangelei leichte Verletzungen, blieben aber weiterhin dienstfähig.
Zusätzlich eskalierte die Situation durch das Verhalten der Mutter des Verhafteten. Laut Angaben der Polizei habe die 42-Jährige die Einsatzkräfte zunächst verbal und durch das Zeigen des Mittelfingers beleidigt. Ferner soll sie den Beamten mit dem Tod gedroht und Gegenstände aus dem Fenster nach ihnen geworfen haben. Gegen sie sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.