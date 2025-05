Neuendettelsau (dpa/lby) - Ein Vater hat nach einem Familienstreit in Mittelfranken versucht, einen Polizisten zu erwürgen. Wie die Polizei mitteilte, griff der 45-Jährige die Streifenbeamten in dem Mehrfamilienhaus in Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) an. Die Polizisten hätten ihn beruhigen wollen, nachdem er sie geschubst und bedroht hatte.