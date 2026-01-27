Mittelfranken: Bäume auf Gleisen – Zugstrecken um Nürnberg gesperrt

Nürnberg (dpa/lby) - Wegen umgestürzter Bäume auf Gleisen sind mehrere Zugstrecken im Raum Nürnberg gesperrt worden. Es komme zu massiven Beeinträchtigungen, teilte die Deutsche Bahn (DB) auf ihrer Website mit. Auf der S-Bahn-Strecke zwischen dem Nürnberger Hauptbahnhof und Neumarkt in der Oberpfalz über Feucht fahren demnach seit Mittag keine Züge mehr. Die Strecken zwischen dem Nürnberger Hauptbahnhof und Hersbruck, Lauf an der Pegnitz und Hartmannshof sowie Neunkirchen am Sand und Simmelsdorf-Hüttenbach wurden demnach bereits in der Nacht gesperrt.