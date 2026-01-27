 
Mittelfranken Bäume auf Gleisen – Zugstrecken um Nürnberg gesperrt

Umgestürzte Bäume sorgen im Raum Nürnberg für massive Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Welche Strecken betroffen sind und wie lang die Sperrungen andauern.

Wegen der hohen Schneelast sind nach Angaben der Bahn im Raum Nürnberg mehrere Bäume auf Gleise gestürzt. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Wegen umgestürzter Bäume auf Gleisen sind mehrere Zugstrecken im Raum Nürnberg gesperrt worden. Es komme zu massiven Beeinträchtigungen, teilte die Deutsche Bahn (DB) auf ihrer Website mit. Auf der S-Bahn-Strecke zwischen dem Nürnberger Hauptbahnhof und Neumarkt in der Oberpfalz über Feucht fahren demnach seit Mittag keine Züge mehr. Die Strecken zwischen dem Nürnberger Hauptbahnhof und Hersbruck, Lauf an der Pegnitz und Hartmannshof sowie Neunkirchen am Sand und Simmelsdorf-Hüttenbach wurden demnach bereits in der Nacht gesperrt.

Laut DB waren die Bäume teils wegen der hohen Schneelast umgestürzt und auf die Gleise gefallen. Die Streckensperrung zwischen Nürnberg und Neumarkt soll noch bis zum Abend andauern. Dort gibt es laut Bahn keinen Ersatzverkehr. Die übrigen Strecken könnten noch bis in die Nacht gesperrt bleiben. Den Angaben nach fahren dort ersatzweise Busse oder Großraumtaxen.