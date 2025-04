Fürth (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist in Mittelfranken vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat sich dabei etliche Anzeigen eingehandelt. Auf seiner Flucht ohne Führerschein sei er innerorts mit teils 140 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen und über mehrere rote Ampeln gefahren, teilte die Polizei mit. Eine Streife wollte den 22-Jährigen am Mittwochabend in Fürth kontrollieren. Doch der Mann ignorierte die Anhaltezeichen und beschleunigte seinen Wagen stark.