Schwabach (dpa/lby) - Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 6 in Mittelfranken gestorben, nachdem er auf ein Stauende aufgefahren ist. Der Mann prallte von hinten gegen einen stehenden Laster und wurde im Führerhaus eingeklemmt, sagte ein Polizeisprecher. Er starb noch an der Unfallstelle bei Schwabach am Vormittag.