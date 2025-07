Feucht (dpa/lby) - Wegen des Brandes an einem Schwertransport ist die Autobahn 9 bei Feucht (Landkreis Nürnberger Land) über mehrere Stunden gesperrt worden. Der mit einem 33 Tonnen schweren Bagger beladene Schwertransport war Polizeiangaben zufolge in der Nacht in Richtung München unterwegs, als einer der Reifen platzte. Demnach entstanden dabei Funken und Flammen, die den Anhänger in Brand setzten.