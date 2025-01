Rothenburg ob der Tauber (dpa/lby) - Gut drei Monate nach zwei Bränden in Werkshallen eines Unternehmens in Mittelfranken im Oktober sitzt ein 23-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Verdächtige sei am Mittwoch festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, teilte die Polizei mit. Spurenauswertungen und Durchsuchungen hätten den Tatverdacht gegen den Mann während der Ermittlungen erhärtet.