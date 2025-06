Das Schiff sei dabei unter ihm weggeschwungen und er fiel rund drei Meter in die Tiefe. Der Betreiber der Schiffschaukel in Eckental habe die Notbremse gezogen und so weitere Verletzungen verhindert. Nach dem Sturz am Freitagabend konnte der 13-Jährige von selbst wieder aufstehen, klagte aber über Schmerzen am Rücken und am Oberschenkel, wie ein Polizeisprecher sagte. Zum aktuellen Zustand des 13-Jährigen konnte der Sprecher keine Angaben machen. Mehrere Medien hatten über den Vorfall berichtet.