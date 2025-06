Mittelerde nach Ilmenau: Hundehobbit Frodo sucht seinen Familienschatz

Da ist er, der kleine tapfere Hobbit namens Frodo – doch Moment mal, was macht dieser aus der „Herr der Ringe“-Trilogie bekannte Star im Ilmenauer Tierheim? „Unser Frodo ist natürlich kein Bewohner von Mittelerde. Der süße, erst neun Monate alte Chihuahua-Yorki-Mix lebt seit ein paar Tagen bei uns“, berichten die Tierschützer. Aus gesundheitlichen Gründen konnte sein Herrchen ihn nicht behalten. Aber es liegt noch ein ganzes langes Hundeleben vor Frodo. „Und er wird mit Sicherheit nur kurz bei uns verweilen müssen“, sind die Tierschützer optimistisch. Denn Frodo habe viele gute Eigenschaften, sei niedlich und liebesbedürftig, mag Hunde und Katzen – und am meisten Menschen. „Der kleine verwuschelte Hobbit hat eben ein großes Herz, ganz wie sein Namensvetter aus Mittelerde. Und ist genauso sensibel“, heißt es weiter aus dem Tierheim. Interessierte sollen nicht zögern und sich im Tierheim melden – Frodo freue sich darauf, seine neuen Zweibeiner kennenzulernen – sicher bellt er dann vor Freude in seiner Familie: „Mein Schatz!“