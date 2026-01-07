„Dabei ist es schwer zu verstehen, dass die süße Arwen und der niedliche Bilbo noch keine Fans gefunden haben. Mit ihren acht Monaten sind sie so putzmunter und sollten jetzt schnell ein Zuhause bekommen“, berichtet das Tierheim zu den Schützlingen. Die beiden Samtpfoten, die als ganz kleine Katzen Zweibeiner nur von der Ferne kannten, hätten sich inzwischen gut an menschliche Gesellschaft gewöhnt. Bilbo lasse sich auch streicheln, so die Tierschützer weiter.