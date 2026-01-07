Die zwei wunderschönen rot-weißen Katzengeschwister Bilbo und Arwen mit den einprägsamen Namen aus dem „Herr der Ringe“-Epos warten als einzige Mitglieder des Ilmenauer Tierheim-Katzenkindergartens noch auf ihre Vermittlung.
Nanu, hat sich ferner Besuch aus Mittelerde ins Ilmenauer Tierheim verirrt? Nein, Arwen und Bilbo suchen noch ihr Zuhause. Die Geschichte der „Herr der Ringe“-Katzen.
„Dabei ist es schwer zu verstehen, dass die süße Arwen und der niedliche Bilbo noch keine Fans gefunden haben. Mit ihren acht Monaten sind sie so putzmunter und sollten jetzt schnell ein Zuhause bekommen“, berichtet das Tierheim zu den Schützlingen. Die beiden Samtpfoten, die als ganz kleine Katzen Zweibeiner nur von der Ferne kannten, hätten sich inzwischen gut an menschliche Gesellschaft gewöhnt. Bilbo lasse sich auch streicheln, so die Tierschützer weiter.
Die liebenswerten Katzengeschwister wollen zusammen von verständnisvollen Katzenflüsterern adoptiert werden, damit die etwas scheuere Arwen es leichter hat, sich einzugewöhnen.
Optimal wäre ein Katzenkönigreich, in dem beide Freigang hätten. Aber auch ein großer Balkon, eine schöne Terrasse oder ein gesicherter Garten kämen für die beiden fantastischen Geschwister infrage – es muss nicht Mittelerde sein.
Die beiden tierischen „Filmstars“ Arwen und Bilbo warten sehnsüchtig auf Besuch und hoffen auf einen baldigen Umzug.
Wer einen Termin zum Probekuscheln mit Arwen und Bilbo vereinbaren will, meldet sich im Ilmenauer Tierheim unter der Nummer (0 36 77) 67 11 57 oder per E-Mail an nachricht@tierheim-ilmenau.de. Spenden sind auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u.U. e.V mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de möglich. Erbschaften erreichen die Tiere bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e.V., VR-Nr. 120301“. Saubere und unbeschädigte Sachspenden für die Tiere werden gerne genommen.