Mitteldeutscher Datenschutztag: Datenschutz - von einer Bremse zum Wegbereiter?

Magdeburg - Datenschutz und Digitalisierung dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Viel zu lange sei Datenschutz als Totschlagargument genutzt worden und habe Innovationen oder digitale Projekte blockiert, sagte Sachsen-Anhalts Digitalministerin Lydia Hüskens (FDP) am Rande des ersten Mitteldeutschen Datenschutztags in Magdeburg. Dabei betonten die Datenschutzbeauftragten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen betonten, dass Datenschutz in der Wirtschaft erfolgreich vermittelt werden könne.