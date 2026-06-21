Kathleen Armbrust trägt einen Namen, der gut ins Mittelalter passt: Armbrust. Es war nur eines der vielen Geräte und Werkzeuge, die damals halfen, den Alltag zu bewältigen. Falknerei, Ritterkämpfe und Handwerk prägten das Leben. Schmiede, Papiermacher, Drechsler, Brettchenweber, Brandmaler, Waffelbäcker und andere verdienten mit ihrer Hände Arbeit ihren Lohn – und zeigten am Wochenende, wie es sich vor Hunderten von Jahren angefühlt haben mag.