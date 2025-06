„Ich teile es in drei Gruppen ein“, sagt Kathleen Armbrust, die nicht nur die Chefin vom „Fuchsbau“ in Großbreitenbach ist, sondern in unmittelbarem Umfeld für das vergangene Wochenende zum zweiten Mal einen Mittelaltermarkt organisierte. Händler, Handwerker und Lagergruppen seien wichtig, um das Leben im Mittelalter darstellen zu können. Das sei es, weshalb ein solcher Markt so große Anziehungskraft habe.