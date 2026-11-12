Seit einiger Zeit gibt es die Hauptpoststelle in der Ilmenauer Straße des Friedens/Lindenstraße nicht mehr. Nun steht die nächste Filialschließung bevor – falls sich kein Nachfolger findet. Am 17. Dezember schließt die Annahmestelle in der Oehrenstöcker Landstraße 76, wie DHL mitteilt. Denn das Unternehmen arbeite nach eigenen Angaben erfolgreich mit selbstständigen Einzelhändlern, Gewerbetreibenden oder Handelsketten zusammen, die in ihren Geschäften Postdienstleistungen anbieten.