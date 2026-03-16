Unzufriedene Eltern und hungrige Kinder – in Suhl gibt es Ärger um das Schulessen. Seit August vergangenen Jahres versorgt die Firma Vielfalt-Menü mit Sitz in Berlin acht Suhler Schulen mit Mittagessen. Seitdem gibt es immer wieder Beschwerden. Die Elternvertreter mehrerer Schulen kritisieren sowohl die Qualität als auch die Portionsgrößen der Mahlzeiten. „Das Essen ist unterirdisch“, findet Annette Pfeiffer, Elternvertreterin der Grundschule am Himmelreich. Der Unmut unter den Eltern sei groß.