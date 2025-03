Der Tag der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 gehört zu den dunkelsten Momenten der Geschichte. Es ist ein Tag, der nicht nur an die Gräueltaten der Vergangenheit erinnert, sondern auch an die Werte wie Freiheit, Toleranz und Vielfalt. Im Ilm-Kreis soll diesem Tag mit einer besonderen Aktion gedacht werden: Einer interaktiven Lesung am Vorabend.