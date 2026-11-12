Dekan Ralf Gebauer hat sein neues Büro längst bezogen. Die beiden neuen Geschäftsführerinnen im Kirchenkreis Schmalkalden, Julia Knauer und Tuuli Varik, ziehen derzeit gemeinsam mit ihm von Kirchenvorstand zu Kirchenvorstand. Zum einen, um die Gremien kennenzulernen und zum anderen, um aus den Sitzungen den Beschluss mitzunehmen, dass ab dem 1. Januar 2027 die geschäftsführenden Aufgaben der Kirchenvorstände auf das Kirchenbüro übertragen werden.