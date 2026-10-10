In den kommenden Wochen ziehen Tausende Kraniche über Hessen. Nach Angaben des Nabu Hessen machen die Vögel auf dem Weg von der Ostsee zu ihren Winterquartieren im Südwesten Europas auch in dem Bundesland Rast. Der Naturschutzbund ruft dazu auf, Sichtungen von Kranichschwärmen online zu melden. Die Daten sollen helfen, einen Überblick über den Zug der Vögel zu gewinnen und mögliche Veränderungen der Routen zu erkennen.