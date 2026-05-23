Unter dem Motto: Gemeinschaft leben und zusammen Verantwortung übernehmen, feiert die Volkssolidarität (Voso) eine kleine Gartenparty in ihrem Quartier in der Auenstraße. Bevor es ans Feiern geht, heißt es aber, sich zuerst an einem kleinen Arbeitseinsatz zu beteiligen. Als Gemeinschaftsprojekt soll ein Baum gesetzt und die Beete neu bepflanzt werden: „Wir wollen hier gemeinsam etwas pflanzen, so dass dabei auch ein Miteinander entsteht“, sagt Matthias Kunze, Geschäftsführer des Regionalverbands Südthüringen der Volkssolidarität. Er dankt unter anderem Vorstandsmitglied Ina Leukefeld für den Anstoß der Aktion. Sie hatte die Idee, sich an dem bundesweiten Mitmachtag zum 77. Jahrestag des Grundgesetzes zu beteiligen. Dieser Tag soll Bürger dazu einladen, sich für die Gemeinschaft einzusetzen. „Da habe ich mir gedacht, das passt doch genau zum Slogan der Volkssolidarität“, erklärt Ina Leukefeld.